賽諾菲治癌藥臨床試驗效果不如預期 盤中股價重挫逾4％ 20:132022/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國藥商賽諾菲表示其研發治療乳腺癌的口服「選擇性雌激素受體降解劑」（SERD），在第二階段臨床試驗階段中無法減緩病情惡化速度。由於投資人對該藥持高度期望，因此消息導致賽諾菲股價14日法股盤中大跌逾4％報89.8歐元。 進度超前多數新藥公司 杏國胰臟癌新藥 三期臨床啟動 《國際產業》乘客數下滑＋Omicron衝擊 Lyft盤後重挫逾6％ #賽諾菲 #臨床試驗 #癌藥 #盤中股價 #重挫逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東洋抗癌藥獲食藥署准新增膽道癌適應症 16:102022/01/13 財經 路迦美國肝癌孤兒藥在台臨床試驗 正式啟動 20:422022/02/23 財經 昱厚鼻噴新冠治療藥克服難關收治首位病患 啟動IIa期臨床試驗 20:322022/03/14 財經 拚2024年申請藥證 路迦啟動美國肝癌孤兒藥在台臨床試驗 22:302022/02/23 財經 《生醫股》東洋抗癌藥獲准新增膽道癌適應症 16:142022/01/13 財經 俄烏戰爭波及 上百臨床試驗延誤 生技製藥業爆恐慌 05:292022/03/02 健康 俄烏危機推升金屬價格 鋼鐵股逆勢強漲 13:302022/03/07 財經 受試者不足 塩野義新冠口服藥延後申請核准 15:392022/01/05 國際 搶攻再生醫療千億商機 路迦美國肝癌孤兒藥在台臨床試驗 16:582022/02/23 財經 國鼎解盲報喜觸熔斷 興櫃生技防疫股high起來 04:102022/01/07 財經要聞 路迦肝癌新藥拚後年申請藥證 04:102022/02/24 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。