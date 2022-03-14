法國藥商賽諾菲表示其研發治療乳腺癌的口服「選擇性雌激素受體降解劑」（SERD），在第二階段臨床試驗階段中無法減緩病情惡化速度。由於投資人對該藥持高度期望，因此消息導致賽諾菲股價14日法股盤中大跌逾4％報89.8歐元。