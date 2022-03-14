連鎖健身企業柏文（8462）公告2021年第四季合併營業收入8.77億元，季增158.50％，年減10.41％，合併稅後淨利1.15億元，季增144.16％，年減5.04％，稅後淨利率13.07％，110年第四季每股稅後盈餘1.52元。柏文2021年全年度合併營業收入26.06億元，年減29.18，合併稅前淨損1.91億元，年減137.65％，合併稅後淨損1.43億元，年減135.07％；110年度每股稅後虧損1.91元。

展望後市，柏文截至2021年底，柏文戰略品牌「健身工廠」已在全國建置57處營運據點，今年預計至少新增8處「健身工廠」營運據點，今年上半年，「健身工廠」台中市福科廠將於3月底投入營運，此外，新北市新莊區龍安廠及蘆洲區蘆洲廠分別計劃於4月及6月開幕。今年下半年，「健身工廠」尚有位於新北市、彰化縣、台北市及高雄市等5處新廠館加入營運；今年度新設廠館除彰化縣外均規劃在六都人口稠密區，今年新設據點在揮別疫情陰霾後將貢獻較大的營收成長動能；預期「同店成長」及「新店動能」的雙成長動能將可促成柏文2022年度營業收入顯著增長，進而推升今年獲利的大幅成長。

2021年因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心(以下簡稱指揮中心)於110年5月15日提升疫情警戒至第三級，關閉休閒娛樂場所包括健身中心，柏文因而遭受前所未有之停業衝擊，所有品牌之營業據點停業2至2.5個月，直至指揮中心宣布自2021年7月13日有條件鬆綁運動場館、健身房等恢復營業，柏文旗下各據點才陸續恢復營業；然而復業之後，仍面臨會員對於重返健身房運動有所疑慮，以及消費者擔心休閒運動場域感染風險。此外，8、9月又出現 Delta病毒入侵台灣，新冠疫情於第三季持續影響柏文營運，導致2021年度營業收入大減29％，因而產生公司成立以來首次年度虧損。

隨著國內疫情逐漸穩定、生活步上正軌之後，民眾也逐漸恢復運動的習慣，柏文公司旗下「健身工廠」亦於10月中恢復會員月費正常扣款，2021年第四季營業收入因而較前一季大幅成長158％，單季即轉虧為盈，營業毛利、營業利益、稅前淨利及稅後淨利均較前一季大幅成長。

指揮中心統計，截至今（2022）年3月8日止全國新冠疫苗接種涵蓋率第一劑已達83％，第二劑達77％，第三劑接種也逐步提。COVID-19疫情進入第三年，隨著全球逐步邁向解封，台灣防疫措施逐步鬆綁甚至是全面解封應可期待，後疫情時期民眾透過規律的運動提升個人免疫力的質與量，將能更快恢復正常生活。