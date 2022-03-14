國人距離出國旅遊又近了一步？衛福部長陳時中今天晚間出席台北市旅館商業同業公會晚宴時表示，預計再過一個多月就會將入境隔離天數縮短為7天，並透露國境解封的「7、5、3」漸進式鬆綁策略。

陳時中晚間出席台北市旅館商業同業公會第16屆第一次會員大會晚宴致詞時表示，新冠疫情走到現在，國際旅遊非開不可，但中央對於重啟邊境的政策是採「泡泡先行」，以及「753」的漸進式開放，盼能一步一步讓國人與病毒共存。

陳時中指出，指揮中心推估過，現行縮短至10天居家檢疫的模式，估計能揪出99％的確診者，換言之就是有1％的病人抓不到，就算抓到Ct值也都非常高，對社區影響很低；若將來開放到7天檢疫，則可能有3.5％的病例抓不到，開到5天則有約20％的病例無法抓到，台灣要面臨的挑戰就會開始。

陳時中說，有旅行業者建議，開放觀光時應旅疫分離，把染疫的旅客徹底分開，但他認為現在要開始與病毒共存，實在很難做到一刀切，完全將旅客與疫情分開，因此如何把自主應變、自我管理做好相當重要，接下來還有許多工作要與旅宿業者們好好合作。