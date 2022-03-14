蔡政府宣布解禁福島食品，引發各界熱議，近日更有一則關於超商如何標示「日本核蛋」的傳聞，在社群網路和line群組當中被大家瘋傳。對此，事實查核中心提出4點說明澄清，指出這則被瘋傳的訊息是錯誤訊息。

最有一段在line群組中被瘋傳的訊息指稱：「告訴大家~我今天去超商買雞蛋！我外甥女在那裏上班，她告訴我！大舅 前天有進一堆雞蛋！產地都標明:台灣

但是！台灣的產地有寫的很清楚，包括出產地，地址，電話，出貨行號。日本核蛋也有寫，只有二個不同處！日本核蛋有寫(日本自動化洗選工廠)還有標注警語(本產品雞蛋，不適合其過敏體質食用。

我外甥女教我的。請家人們，親朋好友們，同學們！注意喲！現在不止是全聯，各大超商，都有在賣。我把圖PO給您們看，大家不吃核蛋，一定要看清楚喲！」

針對這則傳聞，事實查核中心11日提出四點說明，並指出這是錯誤訊息：

一、網傳訊息指稱照片中的雞蛋買自超商，經查證，該蛋品並未在超商通路販賣。傳言指稱與現實不符。

二、專家、蛋行表示，市售包裝洗選蛋標示需含原產地、廠商名稱、雞蛋來源畜牧場。網傳照片包裝標示雞蛋來源為台灣屏東畜牧場，產地為台灣，代表原產地為台灣，不是日本。

三、專家、蛋行表示，包裝上標示「日本自動化洗選工廠」僅為廠商使用日本進口的洗選設備，並非是到日本洗選，也不是日本進口蛋。網傳指稱包裝標示過敏警語為「日本蛋」也不正確，過敏警語僅為提醒消費者的標示，無法判別產地。

四、專家、通路賣場表示，台灣從日本進口雞蛋的專案，是供應給食品加工業者，而不是零售通路。