空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱平安獲救；空軍督察長柳惠千少將下午在記者會表示，戰機有機械故障，但確切原因仍待細查，需透過飛官描述、打撈殘骸後才能確定哪個系統故障。他說，黃重凱是資深飛官，他在飛機高度2000呎時跳傘。而此次成為保命符的幻象戰機的新式彈射座椅，在「零重力零高度」下，就可以作動。

柳惠千表示，戰機有機械上的故障，但確切原因仍待細查，可確定的是，飛官在返場過程有呼叫故障，並採直線方式返場，而當時發動機已無法維持飛行姿態，且動力不足以安全飛行，因此決定跳傘。他特別強調，黃重凱不管在跳傘決心及跳傘前準備動作，都做了很好示範。

馬丁貝克的彈射椅。(圖/空軍官校網頁)

有關幻象戰機維修方面，柳惠千解釋，因為疫情關係，零附件的確延遲，但現已解決，都沒問題。柳惠千也說，這架戰機是執行完戰備訓練任務結束，申請返場時發現機械故障，不是特別攔截或針對共機。

柳惠千也強調，今天起幻象型機全面停止飛行，執行天安特檢及調查；另外，也暫停包括F-16、IDF經國號等其餘機型訓練，但偵巡、警戒任務仍正常飛。

馬丁貝克(Martin Baker)有多款型號彈射椅。(圖/Martin Baker網頁)

至於是否因為停飛導致台灣空防出現漏洞，柳惠千表示，空軍的兵力是統一指揮、集中運用，不會因為其中一型機故障或任務調整而影響空防，包含前一陣子的IDF及F-16性能提升，都能夠隨時機動調整。

據《TVBS》14日報導，此次失事的幻象2000的彈射椅，為新式彈射座椅，在零重力、零高度下就可作動，稱為「零零彈射」，能在接近靜態條件下，完成100%彈射成功，而F-5E汰換前的彈射座椅，則屬於舊式向下俯衝或急遽翻滾，因大G力被不停甩動的情形下，就會受戰機姿態而失能。

而據公開資料顯示，彈射椅自二戰期間發明至今，已為全自動程序裝置，飛行員只要拉動彈射手柄，從座椅彈出至乘降落傘著陸全都會按程序自動完成。現在較為知名的戰鬥機彈射椅為美國古德里奇ACES II、英國馬丁貝克出品的產品與俄羅斯K-36系列。