昱厚生技（6709）宣布自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC完成國內首位病患收案，正式啟動IIa期人體臨床試驗；預計收治30位輕症患者，接受最多兩周的治療期和五周的治療後追蹤期。若一切順利，預計第三季可望有初步試驗數據。

昱厚表示，本次臨床試驗為針對新冠肺炎輕症受試者的一項隨機分組、安慰劑對照試驗，預計召收30位患者，給予兩組固定劑量、不同頻率的AD17002-SC治療；評估指標包括安全性、耐受性及潛在療效等。試驗期間約為50天，包括最多兩周的治療期和五周的治療後追蹤期。

根據The Business Research Company發布的市場報告指出，2020年全球新冠肺炎治療藥物的銷售額約為165.1億美元。在與病毒共存趨勢下，市場規模仍有成長空間。

昱厚總經理徐悠深指出，AD17002-SC挾獨特的「增強呼吸道黏膜免疫」機轉優勢，能在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒的免疫保護性，可在病毒入侵第一關上呼吸道黏膜時就被擋掉，無法在體內進一步發展。黏膜免疫為下一代新冠治療的發展主流之一，目前尚未有此類屬於廣效性的新冠治療產品上市。

此外，AD17002-SC能與新冠病毒競爭細胞上的醣類受體(GM1、GM2 receptor)，由於AD17002-SC對GM的親合力是病毒的數千倍以上，將會增加病毒鍵結受體的難度，進而降低新冠病毒的感染力。