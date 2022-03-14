▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。（翻攝自「dyppgvg8kn22」TikTok影片）

有部23秒TikTok影片在網路流傳，其影片中一位長相很韓系正妹在「迎新」教室內隨著音樂扭腰擺臀熱舞，立刻引起臉書網友、PTT鄉民熱烈討論，大多數人表示好羨慕這間學校的迎新活動，但有眼尖網友及鄉民表示，正妹後方黑板「迎新」的迎錯寫成「辶卯」，立刻變成了關注的焦點。

網路上流傳一部23秒TikTok影片，分別在臉書社團「爆廢公社」及PTT「看板Beauty」，都引起大批網友及PTT鄉民討論，臉書網友在貼文寫下「有這樣的學姊，你幾點來上課？」，而PTT鄉民想知道是哪間大學迎新，還有影片中熱舞正妹IG；這段23秒TikTok影片，其背景在一間教室內，黑板上也著「迎新」2字，一位長腿黑短裙正妹，隨著韓國音樂扭腰擺臀，不斷勾起左腳做出誘人姿勢，還擺出「蹲下起立」展現翹臀以及「螞蟻腰」，然而前排有男同學似乎不受這位正妹熱舞影響，淡定的坐在位子上。

韓系正妹迎新活動大跳性感舞，網友只關心身後錯字。（翻攝自「dyppgvg8kn22」TikTok影片）

影片一出，臉書網友表示「為什麼我們都沒有這樣的學姐」、「這才是音樂課該有的樣子」、「別人的學姊總是不會讓我失望」、「坐在搖滾區的牛仔男完全一眼也不看，發生什麼事情」、「走了！回去讀書！」、「辣個腿」、「腿好好看」、「這種學姊通常不會來上課」；PTT鄉民則表示「好韓國人」、「不是妳迎新跳這樣是幹嘛？」、「搞的跟酒店一樣」、「以前迎新沒這種，可惡」、「腿不錯」、「女生好韓」、「太正了吧」、「應該是真的，好奇是哪間學校」。

然而，更多網友與鄉民的重點，不是擺在正妹的性感舞蹈上，而是注意到黑板上「迎」新的迎多了一撇變成「辶卯」，紛紛表示「迎都不會寫」、「字好醜，還寫錯」、「重點是迎嗎這個版怎麼了」、「可憐，迎還寫錯」、「我只看到錯字」、「這學校不行，有錯字」。

韓系正妹迎新活動大跳性感舞，網友只關心身後錯字。（翻攝自臉書爆廢公社）