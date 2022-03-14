俄羅斯入侵烏克蘭後遭到美歐等國的金融制裁，由於開戰前中俄曾簽署聯合聲明宣布「合作無上限」，全世界於是將目光轉向中國。外界預期北京將會與莫斯科建立密切的金融聯繫，但是分析家認為，中國固然可以持續與俄羅斯進行經濟貿易聯繫，但無法拯救走向崩潰的俄羅斯經濟。因為一旦與制裁俄羅斯的金融體系發生衝突，中國金融體系也會面臨風險，這個風險會大於俄羅斯經濟崩潰的風險。

《紐約時報》在一則專題報導中指出，做為實力不斷增長的全球大國，中國可以與那些不願按照美國制定的規則行事的國家建立密切金融聯繫，中國必定也會對俄羅斯採取同樣做法。只不過有一個大問題：錢。具體地說，中國的錢。

而如果要助俄羅斯逃避制裁，中國必須拿出一個美元替代方案，但中國的人民幣在境外很少使用。世界上只有3%的交易用人民幣結算。就連俄中貿易也主要以美元和歐元結算。但是對中國來說，幫助俄羅斯避免經濟崩潰的風險可能大於任何可能的回報。

如果北京與對俄羅斯的制裁發生衝突，中國自身的金融穩定會面臨風險，而現在中國領導人正在強調金融謹慎。雖然中國能夠向俄羅斯提供為數不多的可行生命線，但也無法讓俄羅斯長久維持下去。不論是促進跨境貿易、低價收購俄羅斯能源企業，甚至讓俄羅斯央行將其1400億美元的中國債券兌現，或是像對伊朗與北韓那樣專門設立一家小銀行，幫助俄羅斯讓資金流轉起來，這些都不足以抵消對俄羅斯的制裁。

康乃爾大學經濟學家埃斯瓦爾．普拉薩德說：「中國拯救不了正在崩潰的俄羅斯經濟」，但他也說，中國「也許可以幫助俄羅斯經濟苟延殘喘，讓崩潰的速度慢一點」。

報導表示，已有跡象表明，中國政府將不會冒被全球金融體系制裁的方式去拯救俄羅斯，由中國領導的亞洲基礎設施投資銀行上週說，由於烏克蘭戰爭，將暫停向俄羅斯和白俄羅斯提供貸款，一些中國銀行已減少了為俄羅斯大宗商品貿易提供資金。儘管如此，中國銀行業最高監管機構上週表示，中國的銀行不必切斷它們與俄羅斯銀行的聯繫。但隨著制裁的加碼，在不承擔更多風險的情況下維持這些經濟聯繫將變得更加困難，而且幫助俄羅斯的選項也在減少。

還有一項就是俄羅斯放在中國的錢。俄羅斯可以通過央行儲備、政府投資以及一項長期貸款協議在中國迅速籌集到約合1600多億美元的資金，相當於俄羅斯對歐盟和美國16個月的石油和天然氣銷售額。這筆錢的很大一部分——約合1400億美元——是以人民幣計價的債券投資。餘下的部分被兩國中央銀行的協議佔用，兩國的央行承諾，在緊急情況下為對方提供價值240億美元的短期無息貸款。

報導最後表示，當中國政府考慮在維持與俄羅斯「沒有上限」的友誼方面走多遠時，一個嚴峻的現實是：人民幣拯救不了俄羅斯的貨幣盧布。盧布正在暴跌，已導致俄羅斯的大部分財富蒸發，而俄羅斯支撐盧布的唯一方法是購買美元。