品牌廠華碩（2357）今（14）日發出國際聲明，針對近日俄烏戰爭情勢，華碩表示一直致力遵循所在各國之規範，在供應鏈、物流、銀行交易等眾多因素下，對俄羅斯市場的出貨已停滯。

在持續關注相關情勢進展之際，華碩亦深度關切在烏克蘭逐步升級的人主義危機，華碩也宣布捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3,000萬元，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。

以下為華碩聲明全文：

華碩深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，我們已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。

華碩一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停滯。

為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3,000萬，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。