高雄一名人妻發現丈夫阿生（化名）與女子婷婷（化名）發展婚外情，兩人之間鹹溼對話包括「好累喔，昨晚被妳操到」、「大戰300回合」等；且阿生有了小三還不夠，還透過交友軟體與多名女子鹹溼對話，包括「我一晚可以很多次」、「還沒看過噴水」等語，讓人妻崩潰提告。橋頭地院審理後，判阿生須賠老婆23萬，小三則須賠償15萬。可上訴。

根據判決書，阿生與妻子2017年結婚，婚後育有一女。人妻指出，夫妻初期感情還算融洽，但在2020年初，她就發現丈夫形跡可疑，經常失蹤晚歸；同年底她無意間發現丈夫手機有曖昧訊息，才知道丈夫偷吃長達半年，丈夫還對小三說：「好累喔，昨晚被妳操到」、「我喜歡睡的時候被舔到……，等我回神過來時就瘋狂的X你」、「禮拜五晚上再餵飽我，大戰300回合」等鹹濕話語。

此外，人妻更發現丈夫有小三還不滿足，仍透過交友軟體瘋狂約砲，傳訊多名女網友「經驗好嗎」、「尺寸要怎樣妳才滿意」、「我一晚可以很多次」、「我還沒看過噴水」等語。人妻痛苦不堪，向阿生及婷婷提告求償80萬元。

婷婷辯稱是阿生謊稱單身，推崇不婚主義且不愛小孩，才會和他開始交往；阿生則一概否認出軌，辯稱從未與婷婷發生性關係，交友軟體上的對話只是關於性行為的討論，不是約砲。

不過法官審理後認為，證據顯示阿生與婷婷確實已經侵害人妻配偶權，判決兩人各須賠償20萬、15萬元。而阿生在交友軟體的對話，非單純討論性觀念，而是向不同女性邀約發生性行為，嚴重破壞婚姻的信賴及家庭穩定，此部分判他得賠妻子3萬元。