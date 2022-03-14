隨著飲料產品旺季來臨，下游客戶對瓶用酯粒的拉貨動能增強，國內主要瓶用酯粒廠遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）表示，將陸續增加產能因應下游客戶需求。市場估，今年國內瓶用酯粒的出貨量，可望比去年增加5％。

瓶用酯粒廠指出，全球海運船期安排、油價上漲及通膨所造成的成本上漲等因素，都是激勵客戶增加下單的因素。

目前瓶用酯粒產能滿載，以目前客戶下單量及訂單能見度來看，遠東新指出，今年酯粒的產能將呈全產全銷，出貨量會比去年還成長。

遠東新認為，油價上漲引發通膨壓力，且全球海運、船期等變數，品牌飲料廠商對瓶用酯粒的需求會漸漸增加，瓶用酯粒的營運預期會旺季更旺。

新纖指出，根據市場分析，未來五年，全球對瓶用酯粒整體需求，每年以3％～4％的幅度成長。因此，今年客戶對酯粒需求，訂單仍旺；以目前手中訂單量來看，今年的出貨一定會比去年增加。

客戶對瓶酯粒的需求，第一季就已處於傳統旺季的水準，力麗表示，訂單出貨排程到3月底都已排滿，且正在洽談第二季的訂單。

瓶用酯粒廠也預期，雖然今年以來瓶用酯粒的報價上漲較不明顯，不過，隨著旺季的來臨，預期到3月底開始，在需求增加下，以及原料成本上漲的壓力下，應該會有一波較大幅度的調漲。