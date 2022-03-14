在地耕耘十年有成的村露國際，旗下的「江鳥咖啡」雲林虎尾圓環店今（14）日熱鬧開幕，成為村露國際第三家門市！村露國際總經理楊平逸表示，今年預計開設5家分店，包括嘉義、彰化都是新店評估地點；未來三年內也將透過內部創業，在全台展店50家，號召優秀青年返鄉創業！

秉持愛家鄉，愛土地創立於雲林斗六的村露國際，2012年由留美海外歸國的楊家宸、楊珮騏、楊平逸三姐弟創立，今年正逢品牌創立十週年，於雲林持續深根經營，今日首間融合雲林地方景點特色霹靂主角「素還真」景色及日系簡約店面風格，嶄新設計雲林虎尾概念店新門市正式開幕！

今日開幕剪綵活動，由「公益咖啡 分享愛」受贈單位「社團法人雲林縣小天使發展協會」孩童們的太鼓及大提琴表演揭開序幕，獲得貴賓們的滿堂喝采。

江鳥咖啡虎尾新門市開幕現場冠蓋雲集，包括雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠等官員與許多民代到場見證下，同時舉行公益捐款受贈儀式，將今日開幕飲品的全部所得捐贈於致力關懷與照顧身心障礙家庭之「社團法人雲林縣小天使發展協會」，以企業的付出拋磚引玉，將愛與溫暖傳遞到社會各個角落！

雲林縣副縣長謝淑亞致詞時表示，村露國際於雲林地區十年的深根努力，從「鴻豆王國」為拯救咖啡小農的困境，以台灣咖啡為創業理念作為出發點，持續為雲林在地不論是咖啡小農或者弱勢團體及公益單位贊助及支持，近年來在企業穩定成長下，也持續為在地創造更多工作機會及培育人才，以行動回饋鄉里，愛家鄉更愛台灣，以企業之力，將希望帶回產地行動實際化，為雲林創業企業優良典範！

楊平逸也在場呼籲，期許能夠透過此拋磚引玉商品公益及深耕鄉里的行動，帶動雲林縣產業發展，讓返鄉的青年也能得到好的工作機會，並且希望也能為雲林在地培育更多優秀人才，在企業內部鼓勵創業，將更好的產品及企業核心價值的理念觸角，推廣到更深更遠的地方去，以雲林為本天下開展。

村露國際主要兩大商品品牌「江鳥咖啡RiverBird」與「The Chala蕎拉燕麥」，強調秉持愛鄉愛土地，健康天然，質感生活，職人精神製作，不論咖啡或是燕麥食材，堅持天然健康美味，層層把關食材與製作環節，近年來在網購市場大受歡迎，年營收已破億元。

其中，「江鳥咖啡」以「將希望帶回產地」為品牌核心價值，十年來無間斷地支持家鄉小農及弱勢團體，並秉持「公益咖啡，分享愛」回饋社會理念，持續推行公益咖啡計畫，期望能以行動支持，企業力量，拋磚引玉，讓弱勢團體獲得更多社會的關注及協助，將愛與溫暖傳遞到社會各個角落！