21歲藝人歐陽娜娜頂著星二代光環勇闖演藝圈，因把事業重心放在大陸及曾發表的政治立場表態而話題不斷。農曆春節前睽違2年沒回家的歐陽娜娜返台，當時因腳穿洞洞童趣風鞋款再掀熱議。她的大姊歐陽妮妮昨(13)日曬出她「熊抱」娜娜的合照，娜娜的白晰顏值雖是公認的出眾，但滑到第三張比扮鬼臉的畫面時，妮妮的「無偶像包袱」演出則為自己贏回一分，娜娜的鬼臉則完全是網美風，引來網友莞爾。

歐陽妮妮昨(13)日在IG曬出她跟二妹娜娜的合照，近年因為娜娜人在大陸工作，妮妮較常PO的是她跟三妹娣娣的合照；只見姊妹兩人穿著居家風坐在沙發上，兩人不虧有著遺傳自父母歐陽龍、傅娟的相似好顏值，妮妮穿灰色長衫雙手「熊抱」穿白衣的娜娜，兩人表情裝酷望向鏡頭，妮妮雖然也是天生麗質白晰，但論顏值還是二妹娜娜稍勝一籌；第二張照片妮妮左手輕撫妹妹頭頂，娜娜則左手撐腮放送青春無敵好顏值。

第三張兩人切換畫風改扮鬼臉，但娜娜的吐舌明顯只是網美風扮可愛，相較之下妮妮的鬥雞眼土撥鼠不計形象，「無偶像包袱」這點換姊姊得了一分。妮妮寫道：「洗出來的相片有溫度」；網友笑讚：「最後一張表情有點厲害」、「羡慕有姐姐的人」、「美女」、「你們很久沒見面了吧？」、「娜娜好白！姊妹Love 」、「最後一張是說好扮鬼臉，然後妳被賣了嗎(笑)」、「幸福的姐妹，温馨的畫面」、「活寶妮」，2天吸引2.5萬人按讚。

歐陽娜娜最近一次曬IG美照，則是5天前的露香肩自拍，畫面中娜娜妝髮華麗還佩戴耳環，身穿亮珠肩帶白色內襯的粉紅花造型洋裝，裸露出的香肩雪肌相當迷人。先前歐陽娜娜曾被爆與大陸名導陳凱歌之子陳飛宇傳戀情，還因此和白富美閨密綦美合鬧翻決裂，但日前則有網友發現，二女的閨密情誼似乎重歸於好，還一起逛街。看似娜娜年後已經又返回大陸開工，姊姊妮妮想念妹妹所以曬出兩人的合照。