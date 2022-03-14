興櫃電商股騰雲（6870）近期宣布成立馬來西亞分公司，持續深耕海外市場，騰雲表示，目前在馬來西亞的業務除已有的三井馬來西亞、誠品馬來西亞等在手訂單外，針對不同的商用不動產業者、大型百貨、購物中心、量販等業者也積極進行業務拓展，期待複製台灣軟體服務的經驗，建立當地業務團隊。法人表示，騰雲站穩台灣市場，且將觸角延伸至海外市場，除了馬來西亞以外，今年也規劃在印尼、越南等新市場拓展業務，全年海外營收占比有望較去年提升。

騰雲成立於2016年，是零售解決方案服務商，2021年11月在興櫃戰略新板掛牌，主要提供各商業場域業者（如百貨、商場、購物中心等）客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下高度整合的OMO虛實融合的生態體系。目前除了台灣市場以外，騰雲也擴及海內外各大商場，過去已在超過一萬家門店協助各式場域業者進行AIoT架構以及分析系統佈建。

騰雲2月營收3,500萬元，年增52.21％。累計前兩個月營收7,300萬元，年增三成。騰雲表示，今年2月雖適逢春節連假，多家百貨公司如新竹遠百、三井台南Outlet、高雄新光SKMPark等，都在春節前為搶搭疫後復甦商機，於連假前完成驗收並開幕，帶動騰雲2月業績表現。

目前騰雲的相關服務已經進入快速布建以及擴張的階段，目前海內外大型地產開發商與商業場域業者如永旺、三井、新光三越、遠東百貨、SOGO、愛買等，皆採用騰雲解決方案，同時，因為商業模式採取SaaS收費模式，帶動騰雲持續性營收成長。

而以營收配比來說，騰雲目前由一次性的建置服務（占約68％）搭配持續性的軟體服務收入（占約32％）組成，騰雲表示，將持續建立兩種收費模式的良性循環，以穩固營運表現。

展望2022海外市場發展，騰雲表示，近期已成立馬來西亞分公司，馬來西亞當地調研機構Retail Group Malaysia指出，馬來西亞於2022年的零售銷售業績預期將有超過6％的成長，將帶動相關新零售應用的快速發展，對騰雲海外營收成長也將帶來挹注。

以2022年全年來說，騰雲表示，今年在手訂單充足，台灣新開業的百貨公司當中，約有70％皆為騰雲的客戶，其中包括既有客戶新增加的場域以及新增的客戶。此外，目前騰雲也加入新北市的新北幣策略聯盟，更有多項不同海內外場域，包括如百貨、藝術展演場域、餐飲等，開始針對相關技術進行相關應用的佈建與落實，預計2023年可規模化並貢獻營收。