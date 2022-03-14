元宇宙將在未來成為Web3.0世界當中的重要應用，也吸引台灣遊戲業紛紛搶攻相關商機。橘子集團（6180）旗下樂點（GASH）看好其潛在商機，14日宣布推出「區塊鏈BaaS一站式整合服務」（Blockchain as a Service），透過樂點的技術以及在數位遊戲產業累積的經驗，提供所有想要投入NFT應用的企業、遊戲業、數位藝術創作者、內容IP發行、版權商等一站式整合服務，搶攻元宇宙商機。

Web3.0的興起正快速改變全球產業發展，其中NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）是市場上備受矚目的應用之一。事實上，樂點自2018年即成立區塊鏈專案研發小組，投入區塊鏈市場技術研究與應用開發，並於2018及2019年贊助亞洲區塊鏈高峰會（Asia BlockChain Summit）積極推動台灣的區塊鏈生態發展。

今年第一季，樂點啟動轉型，目標是成為以數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。

樂點表示，「區塊鏈BaaS一站式整合服務」主要提供的服務包括從生產合約、鑄造網站的完整技術支援到社群整合行銷等面向的技術支援及顧問服務，期望幫助夥伴拓展海內外市場。

進一步來看，樂點提供如區塊鏈技術開發、NFT鑄造發行與專屬平台建置，讓IP、品牌及創作者，不需要區塊鏈知識也能輕鬆發行NFT；此外，也提供GameFi（遊戲化金融）開發與推廣，以及Defi（去中心化金融）應用服務開發，實現虛擬貨幣兌換、NFT鑄造、用戶導流之代幣經濟生態圈。

樂點表示，首發專案已經正式上線，與知名IP廠商品曄文創《阿嬤養的怪獸》聯手打頭陣，推出「胖胖猿系列」，並規劃將在今年上半年推出4～6個數位NFT指標性專案。

除了橘子旗下樂點以外，遊戲廠商如歐買尬、大宇資、中華網龍等，都已經推出相關的NFT商品，積極搶攻元宇宙商機。