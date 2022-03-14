新北市議員劉哲彰爭取於新店陽光運動公園下方的大草坪增設標準的11人制足球場。（劉哲彰服務處提供）

2022台灣不僅瘋選舉，卡達世足賽的風潮也將席捲全台。新北市議員劉哲彰在2014年巴西世足賽前即大聲疾乎應廣設足球場，同時身為足球選手的家長，當時看到自己的小孩跟隊友們一到假日，要千里迢迢跨區台北市河濱場地練球，場地的不足與不便，可以說是感同身受。因此於2013年底開始密集邀請新北市政府高灘處積極在河濱綠地找尋合適場地設置簡易及正11人制等球場。

歷經十年的努力，終於在2020年確定於新店陽光運動公園下方的大草坪增設標準的11人制足球場，也在去年順利動工，並將於今年上半年完工開放使用。劉哲彰表示，一個標準安全的球場對選手來說是非常重要的，因此在完工之前特地邀請新北市足球委員會及臺北市都會樂活足球協會等單位的專業人士進行球場開放前的專業檢驗，同時劉議員更請他一對高中就學的雙胞胎兒子，目前課餘除了在台灣乙級足球聯賽參賽，也即將前往海外足球留學，由兒子的現場試踢，親身體驗來協助爸爸場勘。

經過今天各方專業意見的討論，一致認為草皮因經前一陣子連續大雨，目前部份草皮需重新養護1、2個月，同時部份草地下方不夠平整，還需透過補土壓實等過程，讓球場更加安全。另外球場外面球員及親友休息區，因現場無樹蔭遮避物，應增加遮陽帳棚等設施。

劉哲彰表示，當初爭取這座標準11人制球場時，非常希望自已的當時還在念小學的兒子能夠就近快樂踢球，直而現在小孩都高中要出國足球留學了，未來使用這球場的機率也不高了，不過還是很開心未來能有更多鄰近的新北市小朋友們能就近在陽光這片充滿歡樂的大草坪上，快樂地追逐他們的足球夢。