縣市首長大選將於年底舉行，在桃園市長選戰的部分，目前各政黨都還未推派出明確的人選，引發各界關注。根據一份最新民調顯示，國民黨立委萬美玲獲得最高的支持度，而民進黨方面民調最高的，則是前立委鄭寶清。國民黨台北市議員羅智強則沒有被列入這次調查中。

綜合媒體報導，公民團體台灣清新3.1連線針對桃園市長選舉針對各黨可能的市長參選人進行民調，。結果顯示，萬美玲獲得32.8%支持度、國民黨立委魯明哲31.3%、鄭寶清31.2%、無黨籍立委趙正宇30.6%、國民黨立委呂玉玲29.5%、民進黨立委鄭運鵬27.5%、民眾黨立委賴香伶25.8%、行政院公平會前副主委彭紹瑾22.2%、民眾黨祕書長謝立功21.7%、前民進黨立委黃適卓20.6%。值得注意的是，羅智強並未被納入這份民調。

萬美玲接受《民視》採訪時表示，民調的數字其實也是上上下下，「所以我覺得民調也只是用來參考用，最重要的還是黨中央要盡快根據桃園市的狀況進行各種評估，之後我們大家團結，這才是重點。

《鏡周刊》報導，台灣清新3.1連線賴立竹解讀這份民調結果，指議長邱奕勝表態不參選後，促成選情重新洗牌，未來幾位女將的投入，可能將改變整個市長選舉的結果。

被外界認為可能參選桃園市長的羅智強，則在展開「1000公里傾聽桃園之旅」時則表示，自己沒有設時程，也不懷定見，把自己當空杯向桃園請益和學習，「最後會做出對自己、也對桃園負責任的決定！」