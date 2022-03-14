大S（徐熙媛）和前夫汪小菲（後改名汪少菲）育有一對子女，離婚百日便閃婚前男友「酷龍」成員具俊曄，除了震撼演藝圈，前婆婆張蘭的想法也備受關注。近日張蘭開直播，被網友問要不要跟大S爭奪孫子的扶養權，首度回應了。

近日大S再婚與張穎穎切割汪小菲等2件事受到熱議，身為汪小菲的母親，張蘭開直播時難免會被網友關心，但她收起強勢的作風，表示不願意蹚渾水、不想選邊站，更不想隨便評論別人，也呼籲網友吃瓜歸吃瓜，別亂造謠，把自己做好最重要。

有網友在直播間問張蘭想不想孫子，她面露微笑地回答：「當然想啊，怎麼能不想呢？要是您，您想嗎？但是，總不能像祥林嫂那樣，天天說想，想的話就保重自己，等著孫兒長大吧！」不過，網友想要繼續談八卦，建議張蘭把2個孫子的扶養權搶回來，對此，張蘭笑言：「把什麼拿回來，呵呵，有些東西蘭姐不多參與啊，就把自己做好、企業做好，把人做好最重要。」EQ相當高。

張蘭已2年沒看到兒孫，但沒想要跟大S爭奪兒孫扶養權。（圖／微博@大S）

事實上，大S宣布再婚的前一天，張蘭才在直播中點名思念大S，強調「蘭姐只有一個兒媳，沒有新兒媳」，並否認汪小菲與小14歲女星張穎穎的緋聞，沒想到才過一天，喜愛的前媳婦就另嫁他人，張蘭隨後在抖音拍片開示：「人生啊！兩個境界，一個知足，一個知道，知道讓你活得明白，知足讓你活得幸福，咱們都應該知足感恩」卻被網洗臉：「你兒子沒活明白，但你前兒媳婦做到了」。