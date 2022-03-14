聯準會（Fed）本周召開決策例會，與前次例會相較，Fed處境更為艱難，面臨通膨、疫情與戰爭的三面圍攻。

Fed將於周三下午（台北時間周四凌晨）公布決策，市場預期升息1碼已成定局，觀察重點將在於之後政策動向，尤其是決策利率中立水準的預測。

擺在Fed眼前的是通膨已經嚴重超標，足足較Fed的2％通膨目標多出兩倍，俄烏戰爭更讓通膨問題雪上加霜，俄烏戰線拉長將引發能源成本上漲、供應鏈斷鏈與全球經貿失序，這些問題都將造成通膨進一步飆升。

Fed主席鮑爾本月初在國會做證時已明確表示本次例會將會升息，同時坦言俄烏戰爭已讓決策難度大增。

鮑爾指出，「俄烏戰爭將是決定決策結果的重要因素，且將很長一段時間影響貨幣決策，許多經濟指標尚待公布，我們還不清楚美國經濟受戰爭衝擊的具體數據，也不知道這些衝擊是短暫還是長遠的影響。」

外界預估聯邦基金利率的中立水位約在2.5％左右，如果Fed的最新預測高於此一水準，顯示決策委員會的決策思維已經改變，代表官員認為為了壓低通膨，不惜冒著經濟衰退的風險也要加速升息。

去年12月例會，Fed大多數決策官員預估2024年底時決策利率需升至2.10％。

Piper Sandler發表研究報告指出，「毫無疑問Fed將啟動升息循環，大家想要知道的是Fed接下來的政策動向，如果未來幾年的最新聯邦基金利率目標預測超過2.5％，意謂著決策機構官員已視通膨為頭號大敵，就算有經濟衰退的風險，也要加快緊縮貨幣政策的力道，這絕對是一個非常鷹派的發展。」

截至上周五尾盤，市場預期Fed最新利率目標預測將僅略低於中立水位，因此一旦最新預測比中立水位為高，對於市場而言將投下震撼彈，債市將首當其衝，並可能導致殖利率曲線倒掛，也就是短期殖利率高於長期殖利率。