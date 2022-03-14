上櫃營建股亞昕國際（5213）營運報喜，旗下住商合一的新莊副都心雙塔百億大案「亞昕森中央」、林口日系鉅作「昕銀座」兩大建案分別於11日、今（14）日，舉行開工動土大典。

亞昕今天表示，這兩大建案總銷分別約達110億元、50億元，目前銷售反應熱絡，若施作工程如預期進度，預計於2025年完工，屆時兩大建案雙雙竣工，可望為新北新莊、林口樹立國際指標性的建築。

亞昕表示，有新莊副都心景觀地王之稱的「亞昕森中央」，為集團借鑒東京六本木之丘（Roppongi Hills），及虎之門之丘（Toranomon Hills）這兩大職居雙贏典範，以打造「日系城中城」為定位，在雙塔中導入影城、美術館、酒店等，串聯：職(商辦)、住(住宅)、遊(花園)、憩(空中走廊)全方位住商共榮、職住雙贏的新境界。

亞昕表示，全案規劃以2至4房規格，鎖定雙北科技新貴、金融圈高階等客群，正對4,800坪的塭仔底溼地公園，近鄰機捷副都心站、新莊聯合辦公大樓、宏匯廣場。

觀察近五年實價登錄資訊，桃園機場捷運各站點周邊住宅市場，A4新莊副都心站周邊住宅交易最為熱絡，去年交易量達302件名列第一，單坪平均成交量更是從2017年的35萬元來到2021年的45.9萬元，漲幅超過31％，凸顯桃園機捷、副都心及頭前重劃區各大重點建設逐步到位後，帶動宏匯商場、國家電影中心、飯店、企業總部紛紛進駐，加上傳統商圈、公園綠地、學區等，推進新莊副都心生活機能完善，成為新莊住宅價格穩定成長的原因。

亞昕表示，從「森中央」推出後，住宅每坪成交價將接近70萬元，遠高於前期開發評估階段，購屋客層多以首購、換屋等剛性需求為主。

亞昕表示，除了新莊百億大案「森中央」外，亞昕接續推出適合小家庭、三代同鄰的林口「昕銀座」，建案座落在商業中軸核心的文化三路，年輕夫妻與小型家庭等詢問不斷攀升，其中住宅層戶數已熱銷近七成。

展望111年，亞昕對於今年營運成長深具信心。林口「昕聯心」、三重「昕悅灣」、大同「亞昕華威」、桃園「向陽」等案，預估總銷合計可達約120億元以上，目標預計於111年底前拿到使用執照，隨著未來完工交屋，助力今年營運良好成長。

亞昕表示，受惠於低利環境、資金豐沛、通膨預期等因素的催動，也讓亞昕全台手握的線上個案，包括台北市「擎天森林」，新北市「昕上城」、「淳白」、「森中央」及「昕銀座」，桃園市「一見」、「喜徠登」、苗栗「昕見築」及台中「一緒」等重磅建案，總銷值得以再拉升。預期各案如預期入帳認列，將使營運再上層樓。