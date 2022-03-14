俄羅斯大軍入侵烏克蘭，開戰迄今已經長達近3周之久，俄羅斯總統普丁因宣布進攻烏克蘭，引發國際社會撻伐聲浪，不僅如此，連同他家人也無法倖免。普丁二女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）在法國的別墅，傳出遭激進份子闖入，揮舞烏克蘭國旗，宣布接收烏克蘭難民進入。
綜合外媒報導，近日社群媒體推特瘋傳，法國激進份子阿夫納（Pierre Afner）闖進卡特琳娜在法國比亞里茨（Biarritz）的別墅，並拿著烏克蘭國旗與別墅拍照，同時宣告「已經準備好接收烏克蘭難民」；他還補充，這間別墅有八間臥室和三間浴室。
底下不少網友拍手叫好，「他太勇敢，真的非常勇敢」、「多麼棒的主意」、「做得太好了」、「支持佔領他們全世界的資產」；不過也有網友質疑，擅闖別墅的行為明顯犯法，「警察呢？」、「擅闖是犯罪」、「我想知道警察怎麼說」。
此外，由於這棟別墅內部8房3衛規劃也隨之曝光，也有網友留言歪樓，「這真是太棒了，但為什麼只有3間浴室？」、「有8間房間，卻只有3間浴室？我的小養老院都有3房2衛了」。
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