俄羅斯大軍入侵烏克蘭，開戰迄今已經長達近3周之久，俄羅斯總統普丁因宣布進攻烏克蘭，引發國際社會撻伐聲浪，不僅如此，連同他家人也無法倖免。普丁二女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）在法國的別墅，傳出遭激進份子闖入，揮舞烏克蘭國旗，宣布接收烏克蘭難民進入。

綜合外媒報導，近日社群媒體推特瘋傳，法國激進份子阿夫納（Pierre Afner）闖進卡特琳娜在法國比亞里茨（Biarritz）的別墅，並拿著烏克蘭國旗與別墅拍照，同時宣告「已經準備好接收烏克蘭難民」；他還補充，這間別墅有八間臥室和三間浴室。

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 13, 2022

底下不少網友拍手叫好，「他太勇敢，真的非常勇敢」、「多麼棒的主意」、「做得太好了」、「支持佔領他們全世界的資產」；不過也有網友質疑，擅闖別墅的行為明顯犯法，「警察呢？」、「擅闖是犯罪」、「我想知道警察怎麼說」。

此外，由於這棟別墅內部8房3衛規劃也隨之曝光，也有網友留言歪樓，「這真是太棒了，但為什麼只有3間浴室？」、「有8間房間，卻只有3間浴室？我的小養老院都有3房2衛了」。