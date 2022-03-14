俄烏戰爭延燒逾2周，印度神童阿南德再爆預言！阿南德表示，因俄烏戰爭的關係，3月16日這天全世界將有巨大轉折，尤其是經濟與能源受到的影響最大，股市恐會崩盤，經濟也可能泡沫化，但短期內不太可能爆發第三次世界大戰，且比起世界大戰，全球目前最大危機是經濟，全球經濟恐在3月16日後受重創。對此，財經專家汪潔民直言「這個預言很直接」。

阿南德近日在個人YouTube頻道《Conscience》上發布影片指出，烏俄戰爭的發生，不只當地居民受到侵害，同時也影響了全球，因此他也呼籲，世界要向烏克蘭伸出援手，並表示今天是烏克蘭，明天可能是世界任何一個國家，也可能是任何特定的對立國家，一不小心可能整個世界一起開戰。

阿南德也指出，世界受到卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）及「火星土星合相」雙重負能量夾攻，導致全世界的情況都不樂觀，包括香港受到新冠肺炎影響，死亡率攀世界第一，南韓則是單日確診人數高達34萬，為世界疫情第二嚴峻的國家，另外俄烏戰爭震盪全球金融市場，對經濟造成嚴重衝擊。

阿南德說，因俄烏戰爭的關係，3月16日這天全世界將有巨大轉折，尤其是經濟與能源受到的影響最大，股市恐會崩盤，經濟也可能泡沫化，他也預測在5月就會慢慢出現轉機。

不過阿南德也示警，在5月前人們仍要持續注意5件事，包括金融危機、地緣政治、卡拉薩爾帕瑜伽與木興火星合相作用、財富版圖移動及加密貨幣等區塊鏈問題，因此從事任何投資及消費行為，都要比平常保守。同時他也強調，新冠疫情、地緣政治及能源危機，仍是全世界正在面臨的3大課題，所以要更加小心。

對此，財經專家汪潔民13日在談話節目「57爆新聞」指出，這個預言其實很直接，包括俄烏戰爭是全世界都要面對的問題，且這說法還提醒了一件事就是，全球經濟問題恐怕不會那麼單純，全世界的疫情還沒有結束，地緣政治會更加複雜。汪潔民強調，他預言真正讓人在意的是預言第三次世界大戰，會在2029到2032年在某個國家發生，引起全世界大戰。

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