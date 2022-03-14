俄烏談判進展與美國聯準會動向，成為市場關注焦點，美股早盤三大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲逾200點，那斯達克指數小跌，台積電ADR小跌0.5%。

截至台灣時間21點31分，道瓊工業指數上漲232.70點（或0.7%），暫報33176.89點；那斯達克指數下跌45.60點（或0.36%），暫報12798.21點；標普500指數漲15.01點（或0.36%），暫報4219.32點；費城半導體指數也漲4.17點（或0.13%），暫報3148.31點。

5大科技巨頭漲跌互見，台積電ADR小跌0.56美元（或0.55%），暫報100.85美元；聯電ADR也跌0.01美元（或0.06%），暫報8.98美元。

俄羅斯與烏克蘭代表第4輪談判於今（14日）台灣時間下午4點半登場，目前尚未有具體結果。

美國聯準會（Fed）周二（15日）開始舉行為期2天的政策會議，可能啟動升息循環。美國13日開始進入夏令時間，代表周一（14日）美股開盤時間是台灣時間周一晚間9點半，收盤為台灣時間周二凌晨4點。