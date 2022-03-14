宏達電旗下原創VR內容平台VIVE ORIGINALS宣布，兩部作品音樂元宇宙「BEATDAY」VR全息演唱會封測版、VR逐格偶動畫《病玫瑰》受到美國新創與娛樂大型展覽SXSW肯定，入選「XR Experience」單元，BEATDAY的VR封測版是第一個以VR結合容積攝影的全息演唱會而入選的作品，病玫瑰也是全球第一個以逐格偶動畫形式入選該單元的作品。

宏達電VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，入選XR Experience代表台灣的原創內容受到國際矚目，更顯現「元宇宙時代」娛樂體驗來臨。 宏達電VIVE ORIGINALS團隊在現場實體展出，獲得一致好評，更獲《Variety》讚為「全球虛擬實境領導品牌為Web3.0時代奠定基礎、開啟新世代娛樂的作品」，讓世界看見台灣在XR內容的創作實力。

SXSW是全球最大規模的創新、創意內容的展會，影展「XR Experience」單元匯集全球最具代表性的XR沉浸式體驗作品，指標性堪比威尼斯影展的VR單元，已於3月 11日於美國德州正式開展。