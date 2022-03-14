俄烏戰爭開打至今已19天，好萊塢不少明星都發聲聲援烏克蘭；45歲英國男星班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）先前就曾表態反戰，今(14)日出席英國電影學院獎時，他西裝別上「藍黃」徽章再度發言挺烏；英國政府昨(13)日宣布推出「烏克蘭之家」計畫，鼓勵英國家庭收容烏克蘭難民，康柏拜區也公開表示希望參加此計畫，將他飾演漫威超級英雄「奇異博士」的「多重宇宙」大門向需要庇護的難民敞開。

班奈迪克康柏拜區主演漫威《奇異博士》家喻戶曉，以電影《犬山記》入圍英國影藝學院電影獎（BAFTA）的他，今(14)日在盛會別上藍黃色圓形徽章支持烏克蘭，談到這次英國政府推動的「烏克蘭之家」計畫，他當仁不讓地表示：「每個人都需要盡其所能，有民眾自願敞開家門安置有需要的人，我希望自己也能加入盡一分力」。

（影片來源取自《BAFTA》若有移除請見諒）

康柏拜區說：「人們被這個自大狂（指俄羅斯總統普丁）和他的政權征服，他們被殺害、受傷、無家可歸，被剝奪食物、水和基本人權，他（普丁）的政權每晚都在傾倒恐懼...」，從受訪言談中能看出他對人命及人權的關懷，以及對發動戰爭的侵略者的強烈譴責。

雖然英國電影學院獎的結果揭曉，班奈迪克康柏拜區敗給《王者理查》威爾史密斯，遺憾沒能拿下影帝，但他最關心的還是烏克蘭議題，並喊話表示：「我們都需要做更多，不僅是佩戴徽章，我們需要捐款、需要施壓政治人物，持續在這裡為受苦的民眾打造難民安全的避風港。」

班奈迪克康柏拜區不只會演超級英雄「奇異博士」或傳奇偵探「福爾摩斯」，他為了演活角色下足功夫，曾7度挑戰傳記電影演出真實人物，包括《電流大戰》發明大王愛迪生、《危機解密》維基解密網站創立人朱利安阿桑奇、《脫歐：無理之戰》前英國首相首席特別顧問多明尼克庫明斯、《鐵幕行動》英國商人葛雷維爾韋恩、《失控的審判》軍事檢察官斯圖爾特庫奇，更憑藉《模仿遊戲》英國數學家艾倫圖靈一角，榮獲金球獎和奧斯卡提名。去(2021)年他又演出《天才貓奴畫家》的19 世紀末英國藝術家路易斯韋恩，把對妻子的愛投射在「擬人化貓」畫作上，故事充滿感動賺人熱淚。