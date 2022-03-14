宏達電宣布參加美國科技與娛樂跨界展會SXSW展會，其中採用宏達電輕便型VR眼鏡FLOW的Holoride，正式宣布將在今年夏天搭載至奧迪部分車款，宏達電也在SXSW展出四大主題，包括VR娛樂、健康、遊戲和人機互動。

宏達電與Holoride在MWC期間宣布合作後，Holoride便在3月11日開展的SXSW宣布將正式出現在母公司奧迪的部分車款，並且在SXSW提供奧斯汀市區兜風行程，透過FLOW來展示Holoride的沉浸式車內VR應用，宏達電表示，隨著汽車移動而變化，讓遊戲等體驗即時反應路線長度和道路型態、駕駛風格和所在位置。

Holoride與瑞典ADAS軟體開發公司Terrant合作，讓FLOW內的感應器與軟體能夠依據車上搜集的資料來使FLOW與汽車前進、煞車、車速等連動，希望能夠藉此拓展嶄新的車內娛樂可能性，並且緩解暈車。

另外宏達電也宣布，合作夥伴、年長者VR照護解決方案業者MyndVR推出MyndConnect，專注於協助年長者對抗社交隔離與孤獨感。MyndConnect可讓家中年長者和家庭成員於元宇宙中透過身歷其境的VR體驗共同即時分享，MyndConnect可搭配宏達電的Flow、一體機Focus 3使用。