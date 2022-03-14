輝瑞續供貨俄羅斯 獲利捐援烏機構 21:542022/03/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球跨國企業面臨加入制裁俄羅斯行列的道德壓力，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）14日表示，仍會繼續供貨給俄羅斯，但在俄國市場的獲利，將全數捐給提供烏克蘭人道救援的機構。輝瑞同時宣布，不會在俄國展開新的臨床試驗，也停止在當地招募新的受試者。輝瑞股價今年來已累跌近15％。 烏克蘭點名華碩退出俄羅斯 卓冠廷爆：開戰後就已把貨召回 操盤心法－保守應對區域衝突恐引發的獲利預估調降 #全球 #輝瑞 #俄羅斯 #獲利 #俄國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－富時100期 抗波動利器 04:102022/03/14 證券．權證 歐洲成武器進口新熱點 過去5年成長居全球之冠 11:322022/03/14 國際 俄羅斯突然使出這一招 黃暐瀚：烏克蘭危險了 17:392022/03/14 政治 美在羅馬會議將警告中國 協助俄羅斯會面臨經濟制裁 17:152022/03/14 兩岸 俄羅斯自稱近半黃金外匯儲備被凍結 寄望中國提供幫助 18:552022/03/14 兩岸 俄烏戰爭對台影響 國發會：影響有限、物價有平穩機制 12:432022/03/14 財經 關係緊繃 美遭俄網攻風險升 04:102022/03/14 全球財經 時論廣場》可憐的台積電（趙政岷） 21:052022/03/14 時論廣場 澤倫斯基示警 俄在烏各地建傀儡政權 04:102022/03/14 國際大事 受阻於烏克蘭大城 俄軍擴大空襲打擊面至烏西 12:542022/03/14 國際 俄烏第四輪談判最快今登場 耶路撒冷是首選 04:102022/03/14 國際大事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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