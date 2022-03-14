全球跨國企業面臨加入制裁俄羅斯行列的道德壓力，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）14日表示，仍會繼續供貨給俄羅斯，但在俄國市場的獲利，將全數捐給提供烏克蘭人道救援的機構。輝瑞同時宣布，不會在俄國展開新的臨床試驗，也停止在當地招募新的受試者。輝瑞股價今年來已累跌近15％。