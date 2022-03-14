38歲南韓人氣YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）不顧韓政府強力反對，已到烏克蘭當義勇軍，但IG停更5天，更驚傳戰死，震驚國際。稍早之前南韓外交部已回應，而李根大尉也被發現今（14日）凌晨已讀IG私訊，有可能倖存。

根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，有網友今（14日）在論壇發表一篇「李根大尉沒有死」的文章，並PO一張與李根大尉的對話框為證，可以看到網友電繪一張李根大尉的肖像，希望他能平安歸國，並在上方標註李根大尉的IG帳號，由於IG會同步通知被標註者，網友再度打開訊息時，發現李根大尉的帳號已讀了。

網友發現李根大尉今天已讀IG私訊。（翻攝韓網）

《朝鮮日報》進一步報導，從這張對話可以推測若沒有被盜用IG帳號，李根大尉應該還活著，再加上烏克蘭媒體報導李根大尉戰死的文章，疑似在翻譯過程中被竄改過，目前還是羅生門，而南韓外交部14日也表示：「到目前為止，還沒有收到在烏克蘭的南韓人有任何損失的報告。」由此可見，李根大尉目前應歸失聯中。

李根大尉曾是海軍特戰隊（UDT）出身，因在綜藝節目《假的男子漢》飾演帥氣教官而打開知名度，他看到俄軍血洗烏克蘭，不顧韓政府11日祭出撤銷護照的懲罰，仍執意要飛往戰地當義勇軍，更下狂語：「如果我能順利活著回去，將會負起所有責任以及責罰」。