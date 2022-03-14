空軍去年月曆封底畫面收錄今日發生墜海意外的幻象戰機（右）。(翻攝畫面)

空軍一架單座幻象2000戰機今天(14日)上午在台東外海失事，飛行官黃重凱中校彈射跳傘後平安獲救。巧合的是，該機與去年失事的F-5E戰機的照片，都被收錄在空軍2021年的形象月曆當中。

空軍方面下午在記者會上表示，空軍第2聯的隊幻象2000在 1008時由台東志航起飛，執行戰訓任務場過程中，無線電回報機械故障，並於1126時在志航基地南面10浬彈射跳傘。空軍展開搜救後，於1153時發現人員，1156吊掛，1218時轉送馬偕醫院觀察。

空軍說明，黃中校為空官95年班，飛行總時數1435.05小時，本機種飛行時間 1125.40小時，目前居住在新竹市。事發當時，吹北北東風，風速2.5浬，能見度4000公尺， 2000呎處有雲層，但不影響操作。該機於 87/2/26出廠，上次周檢是去年9/29，沒有任何重大故障或異常。幻象2000將全面停飛，執行天安特檢和相關調查作業。

空軍指出，蔡英文總統指示，要做最好的醫療檢查還有照顧，飛行訓練持續加強，機務特檢要查出故障原因，以及慰問家屬。部隊士氣，是三軍統帥最關心的部分，士氣的鼓舞非常重要，空軍司令有在事發後第一時間赴台東基地。

值得注意的是，空軍桌曆在1月至12月份的照片，分別由空軍各單位擔任文宣主角，而2021年7月的空軍桌曆照片當中，有3架F-5戰機編隊飛行，而其中就有去年從志航基地飛後，在屏東旭海上空與僚機擦撞墜海、編號5286的F-5E戰機。而今天從志航基地出發進行戰訓任務，傳出墜海意外的幻象2000戰鬥機，也出現在2021年空軍月曆封底的畫面中。