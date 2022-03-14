惡火狂燒如末日! 家樂福物流倉大火 燒出"蕈狀雲"│中視新聞 20220314

桃園市幼獅工業區今（14日）約上午8時許一處廠房發生大火。（翻攝記者爆料網）

家樂福楊梅物流中心14日早晨發生大火。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

家樂福楊梅物流中心14日早晨7點多發生大火，濃密黑煙直竄天際，宛如大型黑色「蕈狀雲」，末日般恐怖景象，連遠在10幾公里外的中壢跟大園都清晰可見，2萬坪倉庫付之一炬。初步研判起火點位於倉庫後方的棧板區，起火原因疑似是員工抽菸或亂丟菸蒂所致，不過詳細的起火原因還在調查中。

桃園市消防局今上午7時33分獲報梅獅路上的家樂福物流公司失火，隨即派遣大批消防人員、40多部消防車出動馳援，到場後發現2層樓高鐵皮屋廠房已全面燃燒，猛烈火勢伴隨濃濃黑煙直衝天際，景象駭人。

火勢約在9點10分控制，約2萬坪倉儲付之一炬。初步了解，起火點是倉儲1樓後側，可能是木棧板最早起火，不排除是員工抽菸或亂丟菸蒂導致，不過詳細起火點和起火原因仍待進一步調查。

家樂福北南區公關經理莊期棋說，楊梅物流中心占地約4萬坪，發生火警的倉儲約2萬坪，現場因為是3班輪班，早班員工有100多人，實際已經上班約40多人，員工很早就發現火勢，所以及時疏散沒有造成人員受傷。

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