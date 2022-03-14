俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳說中的私生女羅佐娃(Luiza Rozova)，早前才因俄烏戰火延燒，個人社交平台湧入大批酸民對她網路霸凌，不堪其擾的情況下被迫關閉帳號。現在又傳出普丁的二女兒季霍諾娃（Katerina Tikhonova）也受波及，季霍諾娃名下一棟別墅遭兩名俄羅斯激進分子佔領，他們還聲稱要將房子提供給烏克蘭難民做庇護。

6層樓的房子裡共有8房3衛浴，據悉所有權人其實是普丁二女兒季霍諾娃的前夫沙馬洛夫(Kirill Shamalov)。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，兩名俄羅斯反對派分子大剌剌的闖入這棟位於法國度假勝地比亞里茨（Biarritz）的豪華別墅，6層樓的房子緊鄰海岸線，從窗戶看出去視野坐擁這座沙灘。內部設計共有8房3衛浴，外頭院子還有一座泳池，顯然就是放鬆度假的好所在。據悉所有權人其實是普丁二女兒季霍諾娃的前夫沙馬洛夫(Kirill Shamalov)。報導指出，哈夫納稱在房間裡搜到關於普丁前女婿沙馬洛夫的護照和一些電費單，甚至發現大量稀有的藝術品。

其中一名入侵者哈夫納(Pierre Haffner)更在臉書上曬出自己攻佔陽台的照片，宣布已經將門鎖給換了。可以看到畫面中他揮舞著烏克蘭的國旗，另一組照片顯示，他們毫不留情在門口留下烏克蘭國旗的塗鴉以及各種粗俗字眼，引來不少網友直呼:「太好了!」、「普丁官邸小心了。」、「坐而言不如起而行，厲害!」他表示:「我會要求相關單位來安排，協助安置烏克蘭難民。」然而，就在昨天上午警方將他逮捕到案，而哈夫納又再臉書發了一張疑似豪宅內部的收藏品照片。

French activist Pierre Afner entered the villa own by either Putin's daughter or daughter of #Russian Federation head Katerina Tikhonova in Biarritz, changed the locks & invited refugees from Ukraine there#Ukraine #UkraineWar #Russia #war #Refugees #Putin pic.twitter.com/3O6kuSMArq — Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) March 14, 2022