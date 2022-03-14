台中高中生墜樓亡 家人嘆：才剛搬新家 22:182022/03/14 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方14日報請檢方會同法醫進行遺體相驗。（民眾提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市1名越南籍配偶日前從家鄉飛回台灣後，日前才結束檢疫隔離，竟發生小兒子墜落大樓露台，被人發現時已身亡，根據了解，其母子3人才剛搬進去北屯區某棟大樓不到1個禮拜，鄰居都還來不及熟識，就傳出令人遺憾的家庭悲劇，警方14日報請檢方會同法醫進行遺體相驗，排除無外力介入，家屬對死因沒表示意見，處理其後事。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 高中生知識競賽 蔡英文：走向世界要有年輕世代投入 新生兒投保拚速 注意三眉角 #台中 #越南籍 #返家 #高中生 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 胡瓜偷吃步取勝 婆媽鐵粉喊支持 04:102022/03/07 娛樂新聞 新生兒拿到名字就應投保 新手爸媽注意三眉角 13:342022/03/10 財經 不想分手 越籍男刺死同鄉女友 04:102022/03/11 社會新聞 4月新生兒 五倍券可換郵政禮券 04:102022/03/13 生活新聞 女移工變密醫 直播隆鼻撈300萬 04:102022/03/03 社會新聞 越籍男子不滿被同鄉提分手 拿出預藏水果刀刺死女友 23:412022/03/10 社會 台南越籍女菜刀插胸「刺穿心臟」慘死 警急追同鄉行兇男友 08:382022/03/11 社會 胡瓜偷吃步取勝 婆媽鐵粉竟大喊：我支持瓜哥 23:072022/03/06 娛樂 高雄爆不明感染源 228曾遊屏花東 04:102022/03/05 生活新聞 台中大火男墜樓撞凹車頂獲救 正妹車主慶幸有停那 網讚：真美女 19:382022/03/07 社會 8點檔女神患失聲症講不出話 焦慮求：老天還我聲音 17:262022/03/14 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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