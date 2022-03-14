台中市1名越南籍配偶日前從家鄉飛回台灣後，日前才結束檢疫隔離，竟發生小兒子墜落大樓露台，被人發現時已身亡，根據了解，其母子3人才剛搬進去北屯區某棟大樓不到1個禮拜，鄰居都還來不及熟識，就傳出令人遺憾的家庭悲劇，警方14日報請檢方會同法醫進行遺體相驗，排除無外力介入，家屬對死因沒表示意見，處理其後事。

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