俄羅斯、烏克蘭交戰，近日台灣兵役問題再度引起各界關注，除了研議四個月役期延長，甚至不少人贊成兵役恢復成一年，有網友納悶，為什麼會有這麼多台灣人支持恢復一年兵，過來人透露，背後暗藏心機。

一名網友昨(13日)在《PTT》表示，自己因為氣胸免役，對於最近「恢復一年兵」的聲量開始被吵起來，他個人覺得，就算恢復成一年，如果訓練內容沒有加強，還不如維持四個月就好。

原PO指出，雖然他個人沒有當兵，但聽朋友們還有長輩說，現在都是草莓兵，他則認為，假設一年兵役的強度和現在一樣，那也是在浪費時間，好奇詢問為什麼還有那麼多人支持恢復一年兵？

貼文一出引起熱議，過來人認為，關鍵在於心態問題，紛紛回應「因為『不能比我爽』的心態」、「不能只有我」、「眼紅的心態」、「不能只有我吃屎的概念」，網友分析，因為當過一年兵的人，眼看著役期逐年縮短，現在當然很贊成兵役再恢復成一年。

此外，還有不少當過兵的人直呼「反正我退了」、「我慘你也要慘，老人的怨念」、「當一年的應該都除役了」、「因為大多老人，已經退伍」、「在這裡的幾乎都退了」、「因為PTT都老人，至少當過一年，當然支持」。