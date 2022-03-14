告別古早味！在台南麻豆經營70年的阿港伯小吃店，昨（13）日在臉書公告4月1日將收攤，強調不是愚人節的玩笑，感謝消費者長久以來的支持，消息一出讓不少在地人哀號，再也吃不到熟悉滋味。

阿港伯小吃店貼文提及，因員工難找，加上歲月不饒人，耗時工作心有餘力不足，現任負責人已有未來生活規劃，以及第三代有自己的工作理念，因此決定營業至3月底為止。

老店宣布收攤讓不少在地人直呼可惜，「拜託不要啊啊啊啊」、「好可惜，每道料理都很愛吃」、「沒好吃的甜辣醬炒米粉了」、「我從小吃到大！現在又要失去一間美味的回憶小吃了」、「怎麼會，我沒有好吃的米苔目可以吃了」、「離鄉遊子懷念故鄉味時，路經麻豆交流道下去就到，很方便」。

阿港伯小吃店現任老闆許燈港是第二代，父母許明、陳滿自民國40年在中央市場007號攤販創立，27年前才遷移到現今新生南路（原圓環旁），製作傳統古早味小吃，以海產米苔目為招牌，是不少在地人必吃的美食。