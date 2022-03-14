大陸深圳因新冠疫情嚴峻封城，自行車產業鏈也受到影響！包括整車大廠的美利達（9914），以及鏈條大廠的桂盟（5306）、生產自行車花鼓的久裕興（4559），今（14）日均公告指出，大陸深圳子公司配合當地政府防疫措施，自3月14日至3月20日暫時停工。不過，業者均強調，對財務與業務尚無重大影響。

美利達表示，目前大陸內銷市場以山東廠為主、江蘇南通廠為輔；至於深圳廠並非整車工廠，而是生產部分車架的半成品工廠。由於美利達仍有庫存備料，且深圳廠的營收占比很小，暫時停工一週，對整體營運影響不大。

此外，桂盟鏈條深圳廠區，主要生產包括自行車鏈條、車庫門鏈條、汽車引擎內鏈，總員工人數估計在5、600人。

桂盟表示，深圳廠區主要供應歐美外銷市場，桂盟目前海外發貨倉庫仍有庫存得以支應，深圳廠區暫停工，預期對整體營運影響有限；而大陸鏈條內銷市場，將透過天津廠、蘇州廠、甚至台灣廠，加班趕工生產供應。

另外，生產自行車花鼓的興櫃廠商-久裕興，今日也公告深圳子公司-久裕交通器材暫時停工。久裕興表示，將與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施，持續配合當地主管機關復工作業。