大S（徐熙媛）再婚閃嫁具俊曄，斷了20幾年的緣份因「一通電話」又破鏡重圓，浪漫真實情節感動全台；而具俊曄火速來台，正在飯店隔離，雖然距離大S家超近才2公里，但大S目前除了視訊，也暫時無法親身做出貼心的愛的舉動；而回顧過去大S與「仔仔」周渝民談戀愛時，把從Makiyo媽媽那學來的炸豬排料理絕活現學現賣，初次嘗試的成品當然有點零零落落不到位，但義無反顧付出愛的這份心意仍令人感動。

大S對料理這塊不陌生，她與妹妹小S（徐熙娣）曾主持《大小愛吃》，嘗試做過料理，有失敗的也有成功，過去節目上做餅乾、咖哩飯、包韓式壽司，私下還曾跟開過日本料理餐廳的Makiyo已故媽媽（Ma媽媽）拜師學藝。

「仔仔」周渝民2006年曾上《康熙來了》談與大S的戀愛過程，閃爆全場。（圖／取自Youtube）

大S過去一談起戀愛往往就義無反顧，拍《流星花園》時跟與客串的藍正龍特別有緣，還會為對方準備芭樂等水果。後來大S因《戰神》與周渝民（仔仔）交往，就把跟Ma媽媽學的炸豬排現學現賣開炸，結果卻搞出了「皮肉分離」的悲劇成品；仔仔2006年上《康熙來了》時透露，大S曾做炸豬排咖哩便當給他，結果料理時候超級緊張，每做錯一個步驟就傳一個簡訊來，叮叮咚咚的一直響，讓他笑到不行，但他還是非常感動，當時兩人正熱戀中，講述這個小故事時也放閃全場。

（影片來源取自《康熙好經典》若有移除請見諒）

2012年1月大S代班《康熙來了》時則回憶覆盤這道料理，說自己做出「皮肉分離」炸豬排的失敗點在於她搞錯步驟，Ma媽媽是說先裹粉再沾蛋再沾粉，結果她最後一個步驟跑去又沾蛋，結果粉反而全被洗掉了，當集來賓正好就是Makiyo，她建議留一張紙條寫「皮也可以吃」，笑翻全場。

大S昔日對情人都主動做出愛的表現，如食物方面也會主動獻上手藝；現在具俊曄在隔離中有供應三餐，不知大S是否會另外做餐送餐？而隔離中的具俊曄也沒閒著，據悉他在隔離旅館正抱著《新攻略中文》猛K書，還準備了筆記本和筆，一邊隔離一邊手寫筆記，全心學習大S的母語中文，大S也曾為具俊曄努力學習韓文，今後兩人將會更緊密地用愛溝通。