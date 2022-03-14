面對大陸多地疫情爆發，知名的傳染病學專家張文宏發文表示，目前疫情仍處於指數級上升初期，119例到3122例只用了11天，各地難免顯得有些慌亂，但是防控節奏不能亂，防控信心不能丟失，Omicron BA.2再快，也會受制於生活節奏的慢下來，只要生活節奏慢下來，病毒就快不了。

大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在上海、深圳、東莞等地進行封城之際，於微博發文表示，春節過後香港迅速進入了第5波疫情，從1例病例破防到全面失控也僅僅用了1個多月。這波Omicron BA.2速度很快，內地和香港大多數都是這一株。大陸從3月1日的每日119例到3月12日的每日3122例只用了11天的時間，這還是在全國性不放鬆對新冠的積極監測與防控的態勢下發生的。

他表示，由於短期內出現了大量的病例，全國各地難免顯得有些慌亂，上海也不例外。上海疫情由於發生突然，精準防控啟動晚，病毒傳播快，目前仍處於與病毒的並跑階段，感到非常吃力。但是防控的節奏不能亂，大家對於下階段防控的信心不能丟失。Omicron BA.2再快，也會受制於生活節奏的慢下來，只要慢下來，病毒就快不了。

不過，張文宏也指出，儘管這個病毒的病死率已經很低很低，在已經實現群體免疫的國家，病死率已經低於流感，但是中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群的感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克，對社會和家庭造成不可彌補的傷害。

而且，通過最近大陸各地的疫情應對情況看，無論是在心理上還是社會資源的配置上，還沒有做好應對大量病例同時出現的準備。現在全面開放一定會出現醫療資源擠兌，造成難以預計的過度死亡。

所以，要借助此次一定會到來的社會面清零所帶來的難得的機遇期與視窗期，準備好更為完備、智慧、可持續的應對策略，包括：老年人普遍的第3針接種，以及更好的疫苗與疫苗接種策略，可以廣泛供給的口服藥物，可以負擔得起的廣泛提供的居家檢測試劑，得到有效訓練和預演的分級診療策略，未來居家隔離的流程，下一次更大規模輸入與本土疫情疊加時所需的完整防控體系和充足醫療資源的準備等。