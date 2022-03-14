檢舉魔人「蘇大媽」109年6月，在苗栗白沙屯拱天宮香客大樓外與民眾起衝突，警方處理過程中，蘇大媽與女警有拉扯動作，被警方帶走依妨害公務罪嫌起訴；苗栗地院一審判無罪，檢方不服提上訴，二審法官認定檢方未提出其積極證據，維持原判，蘇大媽二審無罪定讞。

蘇大媽109年6月6日21時許，在苗栗白沙屯拱天宮香客大樓外和民眾起口角衝突，警方獲報後到場處理，過程蘇大媽不停對警方叫囂，後來，蘇大媽一路走到停車場被30多位民眾圍觀，高喊要蘇大媽離開，直到深夜11時許，警方依據《警察職權行使法》查證，過程中還有名吳姓女警被推倒受傷，隨後蘇大媽被警方依妨害公務現行犯帶回偵辦，現場民眾即拍手叫好；後續拱天宮還張貼公告，「禁止該蘇姓女子進入本宮各處」，即日起不讓蘇大媽入住香客大樓。

蘇大媽被趕出拱天宮香客大樓，因不配合警方盤查被帶回派出所。（報系資料照）

蘇大媽大鬧白沙屯，拱天宮管委會6日公告「禁止蘇女進入本宮各處所」。（報系資料照）

依據判決書記載，經檢視員警提供的密錄器檔案，苗栗地院一審認定蘇大媽無積極攻擊女員警行為，單純是蘇大媽要掙脫女警的肢體動作，非屬刑法所稱強暴行為，故不能證明蘇大媽犯罪，因此判決無罪，檢方不服上訴高等法院台中分院。

高等法院台中分院認為，檢方提起上訴，仍執前詞指摘原判決不當，就原審依職權為證據取捨及心證形成得事項，反覆爭執，檢方未提出其他積極事證以證明蘇大媽確實有妨害公務情形，因此認定上訴無理由，應予駁回。