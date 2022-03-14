美國穀物期貨價14日走低，因為俄羅斯與烏克蘭和談，讓外界期待黑海小麥與玉米回復正常出口，尤其俄國正逐漸恢復黑海小麥出口，減緩供應中斷憂慮。

即使阿根廷暫停黃豆製品出口引起供應緊張，但農糧供應可望改善令黃豆價格走勢震盪。

芝加哥商品交易所（CME）穀物5月期貨價14日盤中走弱。小麥每英斗下跌逾3％報10.7美元，玉米下跌1.4％報7.52美元，黃豆在16.76美元平盤震盪。

俄國農業顧問公司IKAR研究報告指出，雖然俄烏之間的亞速海仍被禁止航運，但俄國仍逐步讓小麥從其黑海全部5個港口恢復出口。

IKAR指俄國蛋白質含量12.5％小麥的黑海港口離岸價（FOB）11日每公噸達415美元。目前俄國小麥價格走勢仍極度波動。

另一農業顧問公司Sovecon指出，俄國黑海港口上周小麥裝載量達40萬公噸，貨船在各港口進出。在亞速海仍被關閉下，部份貨船開始經由克赤海峽通往黑海。

Sovecon表示在出口商和俄國買家需求強勁刺激小麥價飆漲下，俄國農民開始不接受之前已簽定的合約價。

交易商認為小麥期貨價14日盤中跌幅超過其他穀物，跟近期飆漲而處於超買行情有關。

最活躍5月小麥期貨價8日盤中每英斗創13.634美元新高後急速拉回，迄今累跌逾20％。俄烏談判讓和平露出曝光後，市場正重新評估小麥期貨價。

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）說，俄國正展示出透過談判來結束與烏國戰爭的意願。

烏國總理史米格（Denys Shmygal）13日表示將提出計劃來支持農民播種耕作，盡力在俄國入侵期間仍確保糧食供應。

外界認為各種跡象均顯示農糧供應緊張的問題可望逐步好轉。這令近期急漲的穀物價格開始出現波動走勢。