台銀理專驚爆A錢且已人間蒸發！金管會指出，台銀在已在3月7日向金管會通報「重大偶發事件」，該行員在3月4日曠職後，台銀就進行調查，發現確實有與客戶不當資金往來，依規定，通報重大偶發事件後，台銀必須在7個工作日內、也就是3月15日前提交相關報告，內容包括整體事件調查及因應措施作為，有關客戶數、涉案金額等進一步數據，須等台銀報告送來，才會比較明確。

國內老牌公股銀行台銀，竟也爆發理專人員盜領事件，引起外界震驚。據了解該行員是三年前升任初級襄理職務、原訂3月1日調派羅東分行，但卻無故曠職、沒在正常時程內報到，台銀在3月4日才發現不對勁，進一步清查該員帳戶才東窗事發。據台銀初步統計，涉及金額為2千萬元、受害客戶有兩位；不過，據瞭解，實際金額及受害人數可能還更多，但仍為數千萬元，並非外傳可能已經達億元。

理專A錢案層出不窮，金管會也祭重罰。據金管會統計，近五年來對銀行理專挪用客戶款項案件，累計裁罰金額高達2.02億元。其中，2017年開罰有4件、罰鍰金額為1,900萬元；2018年2件、罰鍰1,000萬元；2019年8件、罰鍰5,100萬元；2020年有6件、罰鍰7,200萬元；2021年4件、開罰5,000萬元。

為強化防範少數不肖理專人員挪用客戶資金，金管會在2019年6月祭出「理專十誡」，進一步強化理專人員紀律及強化銀行內部控管機制。而金管會在2021年8月修正相關規定，也就是「理專十誡2.0版」，要從源頭強化管理，並於2022年一月起上路適用。