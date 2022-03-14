女網友抱怨百貨公司買鞋不能退。（翻攝臉書《爆怨2公社》）

難道是網購後遺症？一名女子抱怨，去百貨公司買了3雙鞋，之後想退一雙，卻被告知實體店面不能退貨，盧很久後櫃姐說自己退錢給她。女子委屈表示自己好像成了「奧客」，但結帳前應該先告知不能退。不過眾多網友看完，一面倒說實體店面本來就不能退貨，只有網購有7天鑑賞期，還有人直言：「妳就是奧客」。

「弱弱的問一下……太久沒逛街了，百貨公司購物不能退貨嗎？？？」，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示去百貨公司買了2雙鞋，櫃姐熱情推薦下又買了第3雙，後來覺得第3雙真的不適合去退貨。

櫃姐表示實體店面不能退換貨，網路購物才會有7天鑑賞期，更無奈說退貨很麻煩，又要找樓管，又要簽到店長那，還要說明為何退貨。但原PO跟她盧很久，最後櫃姐不耐表示鞋子的錢她自己退給原PO。

原PO委屈表示，自己無意胡鬧，卻覺得好像做了一個很大的奧客，最後她挑了另外一雙鞋，「用換貨的方式，解決了櫃姐的困擾，做一個有水平的消費者！」。但心裡還是覺得不舒服，更覺得「為什麼喜歡去百貨公司購物？因為服務好、品質有保障、退換貨沒有問題....無法退貨，結帳前應先告知所有的消費『不能退貨喔！』」。

網友看完原PO的抱怨，紛紛回應：「妳就是奧客」、「確實是奧客，認證無誤」、「真的，你感覺沒有錯誤呢，做了一個很大的奧客哦」、「嗯，澳洲來的」、「真的很多奧客都不覺得自己很奧，然後還會在櫃位跟小姐大小聲。我還遇過一年前買的鞋 因為當時沒穿一年後拿來要換貨，說都新沒穿為何不能換 結果吵一吵 樓管就給退了」、「實體店面沒有鑑賞期，不能退貨是正確的，某些大賣場有無條件退貨那是他們自己玩出的花樣，不是所有的店家都接受。」。