壽險擔保放款與保單貸款金額2022年即將交叉？據保發中心統計，到2021年底壽險抵押貸款（主要是房貸）餘額續降到6,169億元，已七年已大減逾3千億元；但同時間保單貸款增加632億元，至少是13年來單年增貸新高，去年底餘額來到6,146億元，兩者僅差23億元，保單貸款今年有機會超越房貸業務，將是12年來首見。

上次壽險保單貸款超越壽險房貸是在2009年及2010年，之後再無此情況，今年有可能再見此情況。

壽險只能承作有擔保品的放款，主要是房貸業務，但因為市場利率過低，新房貸平均利率僅1.3～1.4％，不符壽險資金成本，因此多家壽險公司已暫停房貸業務，僅國泰人壽、新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽等仍繼續承接新房貸，有些公司也會限保戶房貸，因此壽險擔保貸款餘額從2014年之後持續往下，七年已少3,233億元，與銀行房貸持續成長的情況大不相同。

至於壽險保單貸款因為都是用保單預定利率加碼，能借較多金額的保單，多半是多年前投保的高利率保單，借款利率可能在4~7％不等，因此壽險保單貸款年化投保率多在4~5％以上，但保戶一般不會長時間動用保單貸款，所以餘額常上上下下，且常與經濟景氣反向，即經濟較不佳時，保戶動用保單貸款機率較高。

如2008年時因資本市場急挫，經濟景氣亦不佳，保單貸款就大量增加922億元，之後12年，即2009到2020年，每年保單貸款增加量都不到300億元，甚至減少。

2021年因本土疫情升溫，壽險業推出三年單一利率的保單紓困貸款，最終貸出近143億元，且可能有許多保戶經濟真的受影響、或有保戶進行資金調度去投資，去年保單貸款年增623年，在保發有統計資料中，僅次2008年時保單貸款年增量。

今年央行尚未升息，加上政府不樂見資金大量流入非必要的不動產交易市場，因此壽險房貸業務尚未見明顯轉向，而保單貸款今年還有保單紓困貸款方案，若市場景氣受俄烏戰爭等影響，貸款金額有可能再增加，屆時保單貸款可能再次超越抵押貸款餘額。