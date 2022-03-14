47歲女星「姐姐」謝金燕日前受邀前往美國商演，遠在北美西岸仍不時在社群與粉絲分享當地生活，但「刻意打扮」的她仍被眼尖的粉絲當街認出；而近日她已悄悄返台隔離中，卻仍對舊金山風光難以忘懷，昨(13)日謝金燕PO出當時的口罩自拍美照說：「漁人碼頭我最漂亮」。

謝金燕昨(13)日在IG分享一張美照，是她還沒返台時，在舊金山漁人碼頭取景自拍的陽光美照，畫面中可見晴朗曜光從她頭上撒下，姐姐頭戴藍帽相當有型，帽下散逸出瀏海及漂亮長髮，身穿金色夾帶藍色外套內搭黑色帽T，帽T上印有白字「EVERLAST」，象徵她青春不老的靚麗「姐姐力」，水汪汪的大眼似乎帶有橘紅色眼影，背後則是她所身處的漁人碼頭周邊美景。

謝金燕寫道：「#都戴著口罩，這摳臉有啥好看的(笑)。#舊金山漁人碼頭 #舊金山噹噹車 #我絕對是漁人碼頭最漂亮的那一位 #因爲那天都沒人(大笑) #剛離開已想念」；將照片向右滑，還有她站在噹噹車（纜車）前與車內的畫面，還有她漫遊街區與磚牆跟灣區帆船合影的美照，看得出姐姐很喜歡舊金山這個城市。

網友眼刷愛心爆讚：「就算戴著口罩也是很美..很正，我愛看，碼頭就算有人 妳也是最漂亮的」、「姐姐的外套哪裡買超級好看耶」、「好美啊姐姐」、「所以我都看腰啊」、「超級無敵的美~」、「眼睛很美啊」、「裝扮時尚剛好搭配」、「腹肌好幾塊也夠看了」、「就妳最好看惹」、「隨身攜帶腹肌！」、「姐姐好帥ㄚ」、「眼睛像伊麗莎白泰勒」、「肢體語言滿分」、「身形如同少女」、「姐姐永遠正」、「姐姐不管到哪里都是最漂亮的那一位」，讚不絕口。