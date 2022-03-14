就在俄羅斯軍隊持續轟炸烏克蘭之際，俄烏談判代表表示和平談判已出現積極進展，近日內可能達成初步協議。烏克蘭當局多次呼籲，希望讓俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基直接對話，畢竟普丁才是擁有最終決策權的領袖。

俄烏第四輪談判14日登場，雙方透過視訊連線展開溝通。烏克蘭方面訴求十分清楚，包括俄羅斯立即停火撤軍、莫斯科當局給予安全承諾等。但烏克蘭這些訴求在前三輪談判皆未達成，後來焦點反而放在人道救援作法，俄國也多次違背在部分城市暫時停火的承諾。

澤倫斯基表示：「我國代表團任務非常明確，那就是盡一切努力確保兩國領袖會面。」

普丁上周五表示，和平談判已有部分「正面進展」，但並未多做解釋。除了正式談判外，俄烏代表每天都透過視訊溝通。

烏克蘭談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）近日表示，俄羅斯已展開「建設性對話」，並認為「雙方將在近日取得一些成果」。俄羅斯談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）亦指出，雙方談判已達成重大進展，很快便能達成初步協議。