股債市波動大，壽險2月不太敢處份股債資本利得，六大壽險公司2月賣股票或債券的資本利得不到1月的4成，主要有三大原因，一是債券大跌價，股票若再賣太多，恐淨值下跌過快，二是新台幣貶值有匯兌利益，不用賣太多股債來撐獲利，三是部分公司股票未實現獲利所剩不多。

3月新台幣至今已重貶逾1.8％，壽險本月匯兌壓力依舊不大，且可能還有匯兌利益，除非有特殊考量，估計賣股債的幅度亦不會大幅拉高，甚至可能逢低進場加碼股票。

相較於2021年1月及2月的股債市大多頭，今年1月及2月因美國聯準會可能大幅升息、全球通膨問題及俄烏戰爭拉高地緣政治風險等三大原因，資本市場震盪不安，壽險業者可實現股債的空間大幅縮小，1月還可以趁台股1萬8以上，實現不少股票獲利，2月除了富邦人壽，其他壽險公司實現金額多不大，與去年9月情況類似，當時因為大陸地產公司爆雷，造成股債市波動。

但去年9月危機很快就解除，今年前2月的問題仍延續到3月，且今年2月底六大壽險公司淨值下未實現利益，與去年9月相比，少逾4,100億元，更比去年底市場回升時少逾5千億元，即3月手中的「獲利本」比去年底少很多。

壽險業者分析，2022年資本市場可能會有一波調整，但所幸今年新台幣匯率獨強機率較去年小，六大壽險前2月都出現匯兌利益，可增提外匯準備金，兩個月六家公司共增提近250億元，六家合計有607億元的外匯準備金，是2019年9月之後，即29個月的新高，有些公司甚至會適度打開國外投資部位不避險，則匯兌成本可望下降。

且若美國聯準會將啟動升息行動，國外債市會提早反應，壽險公司將增加海外債券的投資，提高經常性收益率（recurring yield），市場固定利率拉高，壽險公司就比較不用在股海債市中殺進殺出，賺資本利得。