俄烏戰爭自2月開打後，成全球關注焦點。前民進黨立委郭正亮14日表示，俄羅斯軍隊攻勢現在被烏克蘭擋住，可能是俄羅斯當局萬萬沒想到的事，因為俄軍原先可能是設定和烏克蘭進行野外的平原作戰，但現在卻被迫進入城市打巷戰，從烏克蘭守軍的戰術上而言，的確起到大量消耗俄軍裝備和經費的效果，但從戰略上來看烏克蘭不可能會贏。

郭正亮14日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，若停火談判一直沒有階段性結果，俄烏戰爭的結果可能會很慘，現在就是看是烏克蘭被絞肉機絞到撐不下去，還是俄羅斯財政先撐不住，這種說法雖然很殘忍，但卻是不爭的現實問題。

郭正亮坦言，戰爭打到現在，雙方談判好幾次卻談不出結果，顯然已經沒有人能喊停了。他舉例，假若這場戰爭，歐美的軍援一直為烏克蘭補血，那烏克蘭方面就會認為城鎮戰是可以繼續打下去的，俄軍坦克只要開進城就會被炸爛，俄羅斯軍隊一時之間也束手無策。除非不顧平民死活硬攻，那幾個大城就很可能變成廢墟還死一堆人，俄羅斯就等著被國際輿論譴責。

郭正亮坦言，他觀察到，俄軍現在猛攻馬力波，可預期的是將會出現非常多死傷，因為該城鎮已經被俄軍斷糧7天，入夜後氣溫低至零下1度，這樣不會死人怎麼可能？加上大家都已經很虛弱，又開始打巷戰的話，一定會死一堆人，因此，若發生這種事一定會變成國際大新聞。

最後，郭正亮直言，俄羅斯軍隊行動現在被烏克蘭卡住，可能是俄羅斯當局萬萬沒想到的事，因為俄軍原先可能是設定和烏克蘭進行野外的平原作戰，但現在卻被迫進入城市打巷戰，這也和烏克蘭戰術上的防禦招式有關，因為烏軍確實用標槍和刺針飛彈讓俄羅斯進退兩難，但這並不足以讓烏克蘭打贏這場戰爭，只能從戰術上起到大量消耗俄軍裝備和經費的效果，但從戰略上不可能會贏。

不過，郭正亮強調，烏克蘭從戰術上拖住俄羅斯，也的確達成美國所盤算的戰略目的，將俄羅斯拖入戰爭泥淖之中，但要說是美國幹的好事也並不完全，因為烏克蘭人保衛家園的民心，是真的願意和俄羅斯軍隊周旋到底的。