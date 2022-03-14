拆除工人抱怨打完疫苗，被老闆1句「涼涼的」騙上工，到場才發現根本不輕鬆，怒譙「塞Z涼」。（截自臉書《爆怨2公社》）

一名拆除工人打完疫苗想休息，老闆表示工作「涼涼的」，結果工人到場發現工作一點也不輕鬆，向老闆質疑，結果老闆竟回「地下室涼涼啊」，氣得這名工人譙「塞Z涼」。工人與老闆超逗趣對話曝光，逗樂不少網友，甚至還有人留言：「可以加好友嗎？」。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示週五去打疫苗週六晚上老闆問他是否能出門上班，他表示還懶懶的想休息，老闆回：安啦！這潰涼涼啊！特地留給你的，輕鬆做就好」。結果原PO到了現場發現，有11座木作吊飾要拆而且當天一定得完工，一點也不「涼」。

原PO向老闆質疑，老闆竟回：「你是不是誤會了什麼？我是說地下室涼涼啊」，更說「沒辦法，有些人要兇，有些人要哄，你軟硬攏某勒神經，我只好用騙的」。

氣得原PO爆譙：「塞Z涼欸涼涼啊！拎娘水雞滷麵，看著外頭如城堡般的美麗建築，我的心卻像是在牢裡一般被困住了」，更在留言區稱老闆是「渣囊」、「渣男用1200騙我的身體」。

超爆笑的對話逗樂眾多網友，紛紛回應：「你一天到晚虎爛老闆，老闆當然要給你黑龍繞道」、「老闆將你的步數，都學起來了」、「難得看到老闆終於扳回一城」、「老闆這局獲勝XD」、「每次看你分享跟老闆之間的對話，認真覺得你們感情超好Der」、「老闆驗證了男人的嘴騙人的鬼這句話」，更有網友說「你好可愛」、「可以加好友嗎？」。