台中市不動產開發商業同業公會主辦「台灣建築大聯盟第六屆高爾夫球公益聯誼賽」，11日在台中國際高爾夫球場登場，球賽邀集全國不動產界貴賓參賽，協力廠商與市府長官出席盛會，特別結合公益行善更有意義。

「台灣建築大聯盟第六屆高爾夫球公益聯誼賽」活動延續精采賽程與同樂晚宴，台中市不動產開發商業同業公會林正雄理事長，在賽中感謝桃園市不動產開發公會李文科理事長、苗栗縣不動產開發公會沈林傑理事長、大台中不動產開發公會王至亮理事長。

嘉義市不動產開發公會陳資雲理事長、台南市不動產開發公會郭建志理事長、大台南不動產開發公會詹雅喨理事長、高雄市不動產開發公會黃烱輝理事長與屏東縣不動產開發公會王世賢理事長帶領的各公會理監事團隊參與賽事。

林正雄感謝全國各公會在各地對於建設產業的努力，攜手參賽選手一同愛心做公益。

主辦球賽的運動委員會表示，全國各不動產開發公會皆齊心認為企業取之於社會也需善盡社會責任，推廣健康生活及社會回饋做為賽事目標。每次的活動不僅僅是運動賽事舉辦，推廣公益、關懷社會更是重點志業。

林正雄強調，不動產業在公益議題上一直都是不落人後，今年台灣建築大聯盟高爾夫球賽以實際行動貢獻各公會的心力，將捐贈予台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體，期盼以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。