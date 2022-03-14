烏克蘭《國防快報》(Defense Express)稱，俄羅斯入侵部隊大量使用中國大陸寶豐(Baofeng) 公司的UV-82HP 無線電對講機，這種民用對講機沒有軍用級加密功能，很容易截聽。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭軍方屢屢奪取俄羅斯的戰車和裝備，其中與已獲知俄軍頻繁使用的大陸製無線電對講機有關，得到他們所用的無線電頻率，取得許多俄軍部隊的動向。

英國皇家聯合軍種研究所 (RUSI)指出，寶豐 UV-82HP 無線電機使用的是V/UHF(甚高頻/特高頻) 波段，缺乏軍用級加密。為什麼它被俄羅斯軍隊大量採用，很可能是俄羅斯部隊的現代化軍用通訊設備相當短缺，造成了作戰和戰術上的問題。

被俄羅斯軍隊擄獲的烏克蘭無線電機，是Harris Falcon戰術電台。(圖/Defense Blog)

RUSI 的報告說，烏克蘭的軍情報告表示，俄軍常常使用未加密的高頻（HF）無線電，進行遠程通信，烏軍常利用這一點，在他們的行軍過程中伏擊。

與此同時，烏克蘭軍隊的通訊設備比較進步，使用的是哈里斯(Harris)、摩托羅拉(Motorola)和阿塞爾桑(Aselsan)製造的軍用級無線電設備。