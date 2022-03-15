近年來台語影視作品掀起熱潮，創下超高收視率的《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》都顯示台語劇市場擁有無限潛力，今（14日）公視台語台戲劇品牌「台語有影」在誠品電影院舉辦「新銳短片聯合首映會」，找來三位年輕新銳導演，包含從公視學生劇展出身的郭宣樂，還有兩位在國際短片影展中嶄露頭角的莊詠翔、張凱智導演，請他們從自身生命經驗中擷取故事題材，以青年世代的嶄新角度觀看台灣在地人情事物。

《鎗聲》改編自真實故事，敘述年輕氣盛的菜鳥警察皓仔（薛仕凌飾演），為了教訓歹徒總是過度執法，警告小過不斷，面臨丟飯碗的邊緣，老學長阿猴哥（鄭志偉飾演）擔心皓仔落入險境，總是苦口婆心教育皓仔警界的生存之道。飾演浩仔的薛仕凌坦言在演這個角色以前，不管是去唱歌的時候還是開車遇到臨檢都會很煩，但是演完之後，遇到一樣的情況時，煩的感覺不見了，變得很平靜。他表示在做田野調查的時候有跟著導演到警局跟基層警察聊聊，大家一邊吃東西一邊分享勤務的細節跟實際遇到衝突的狀況，雖然他們都是笑著講，一點也不悲情，但是聽了就會覺得很無奈，充滿無力感。

《此岸彼岸》由黃舒湄（左）、慕容華主演。（公視台語台提供）

談到戲中的「阿猴學長」鄭志偉，薛仕凌則是滿滿的敬佩，他非常慶幸阿猴是由志偉哥演的，他讚嘆道：「志偉哥只要站在那裡就對我有很大的幫助，他的戲很好，很自然飽滿，處理阿猴這個角色時，演出他老成、處事圓滿，但又不會太油條，真的很棒！」鄭志偉隨即稱讚道：「仕凌是個很敬業的演員，情緒拿捏得很好Cut後要跟他講話，他都不跟我講話。」被主持人問到身為「學長」專家的他，在《火神的眼淚》與《鎗聲》的學長做出什麼區隔時回答：「一個拿槍，一個拿水管」幽默反應引來全場哄堂大笑，他接著認真說明：「不知道大家有沒有發現，我當消防員的時候我有比較瘦，當警察的，其實到老的時候其實會有一個江湖氣，所以我有下了一點工夫在講話的眉角。」

林義雄笑說演出不用背台詞的作品很開心。（公視台語台提供）

《此岸彼岸》敘述女兒春花（黃舒湄飾演）的生日，也是母親阿蘭媽（慕容華飾演）一年一度登龜山島的日子。當母女隨著遊客一同上船、繞島，船長以誇張的口吻說著龜山島的古老傳說，阿蘭媽卻自行脫隊，一步步走過島上殘存的建築和景色，春花也彷彿開始一步步走進了母親年少時期的愛情，以及難以解開的心結......。導演莊詠翔透露自己當初在宜蘭當替代役時，因為每天看著龜山島才發展出這個作品，「在宜蘭當兵的時候看到很多在地的阿公阿嬤，會在海邊撿石花回來曬做成石花凍賣給遊客。剛好這個故事裡面我想要讓阿蘭媽雖然年紀很大還是很努力生活，所以就設定他是海女身分。海龜在游水的時候就像阿蘭媽在追尋丈夫一樣！」

《阿英羅曼史》敘述八十多歲的阿英（吳美和飾演），與失去記憶的丈夫阿生（林義雄飾演）同住在一間標榜著身心靈療癒、飯店式管理的高級安養中心。兩人住在不同的房間，像是陌生的鄰居。阿英執著於靈氣療癒，一心覺得療癒師是通靈大師，可以看到過去和未來，夜深人靜時，她不顧院方規定闖進阿生的房間，想解開心中的謎團：「阿生到底有沒有愛過她？」主持人詢問飾演阿生的林義雄這個劇本吸引他的地方為何？他幽默回答：「從頭看完之後，找我的台詞居然沒有半句，這是讓我最開心的地方，不接可惜，都不用背台詞，導演很疼惜我。」他接著更語出驚人表示：「我身邊很多癡呆的，我自己也演過好多部癡呆的戲，也不知道為甚麼演癡呆的都來找我，所以我對癡呆的戲非常有研究。」秒語如珠逗得全場哈哈大笑。《此岸彼岸》、《阿英羅曼史》、《鎗聲》三部新銳短片將在3月19日星期六晚上於公視台語台14號頻道播出。